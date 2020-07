Am 14.07. um 17:12 Uhr beabsichtigte der 30-jährige Fahrer eines Pkw Opel von der B 49 bei Niederfell auf die Moselgoldbrücke in Richtung Kobern-Gondorf abzubiegen.

Dabei übersah er einen ihm von Niederfell entgegenkommenden 64-jährigen Motorradfahrer so dass es im Kreuzungsbereich zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Pkw-Fahrer und andere Personen leisteten Erste Hilfe, der sehr schwer verletzte Motorradfahrer wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Hospital geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 49 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605-98021510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell