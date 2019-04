Hamburg

Nächstes Fighting Game?

„Mortal Kombat 11“ kündigt E-Sport-Saison 2019/20 an

„Mortal Kombat 11“ ist noch nicht auf dem Markt, da haben die Entwickler bereits eine eigene E-Sport-Liga angekündigt. In dem als sehr brutal geltenden Spiel sollen Wettkämpfe in der „Mortal Kombat 11 Pro Kompetition“ an neun Live-Turnieren sowie mehreren Online-Events stattfinden.

dpa 16.04.2019, 20:53 Uhr