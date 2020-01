Millionen Hektar abgebrannt

Morrison lässt 3000 Reservisten gegen Buschfeuer kämpfen

Die verheerenden Feuer in Australien treiben Tausende Menschen in die Flucht. Der in der Kritik stehende Premierminister Morrison will jetzt Reservisten der Streitkräfte mobilisieren.

Lesezeit: 1 Minuten