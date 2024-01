Morris wird neuer Cheftrainer der Atlanta Falcons

ARCHIV – Ist neuer Cheftrainer der Atlanta Falcons: Raheem Morris. Foto: Kyusung Gong/AP/dpa

Atlanta (dpa). Die Atlanta Falcons haben sich gegen Trainer-Legende Bill Belichick entschieden und werden mit Raheem Morris als neuem Chefcoach in die Saison gehen. Das berichteten US-Medien am Donnerstag übereinstimmend.

Als Schwarzer ist der 47-jährige Morris in der kommenden Saison einer von neun Coaches in der NFL, der einer Minderheit angehört. So viele waren es noch nie. Belichick, der mit den New England Patriots sechs Mal den Super Bowl gewonnen hat, war zu zwei Vorstellungsgesprächen nach Atlanta gereist. Noch offen sind in der NFL die Trainerpositionen bei den Washington Commanders und den Seattle Seahawks.