Moritz Moos kämpft um den Einzug ins A-Finale

Aus unserem Archiv

Moritz Moos (Foto: Harry Braun) vom Mainzer Ruder-Verein steht bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Plovdiv im Halbfinale. Dort muss der 18-jährige Einerfahrer an diesem Samstag in seinem Semifinallauf mindestens Dritter werden für den Einzug ins A-Finale am Sonntag (11 Uhr deutscher Zeit).