Morgenluft vor der Zielgeraden

Im Vorwärtsgang: Fontana-Stürmer Dominik Hammel (am Ball) und die Finther wollen den Sprung auf den viertletzten Platz noch packen.

Die Fußballsaison biegt auf die Zielgerade ein. Die beiden abstiegsbedrohten Teams VfB Bodenheim und Fontana Finthen müssen am Wochenende aufpassen, dass sie nicht schon jetzt endgültig aus der letzten Kurve fliegen. Denn der Tabellenvorletzte VfB Bodenheim (16 Punkte) und der Tabellendrittletzte Fontana Finthen (18 Punkte) bekommen es jeweils mit einem unmittelbar vor den Abstiegsrängen platzierten Team zu tun. Die Bodenheimer müssen zum Tabellenviertletzten SG Blaubach-Diedelkopf (23 Punkte) und somit zum einzigen Team, das sich die beiden Abstiegskandidaten an den verbleibenden vier Spieltagen noch schnappen können. Die Finther treten beim Fünftletzten Südwest Ludwigshafen (31 Punkte) an.

"Man sollte ja nicht zu viel Druck aufbauen, aber wir haben jetzt zwei Endspiele", sagt Günter Loos, der nach der Entlassung von Spielertrainer Oliver Rapp seiner Funktion als Spielausschussvorsitzender beim VfB Bodenheim auch noch jene des Nothelfers draufsattelte. "Das ist ja mein Verein, da fühle ich mich schon irgendwie verpflichtet", sagt der Interimstrainer.

Kürzertreten? Mehr als vorher!

Beim VfR Nierstein hatte Loos als Trainer aufgehört, um kürzerzutreten. "Jetzt mache ich auf einmal viel mehr als vorher", sagt Loos. "Jeden Tag ist etwas. Ich möchte ja auch die Struktur der Mannschaft für die kommende Saison positiv beeinflussen. Also führe ich zig Gespräche mit Spielern, die wir haben wollen oder die zu uns kommen wollen, und mit Spielern, die gehen wollen oder gehen müssen."

Schließlich soll die Mannschaft, die zuletzt mit dem 1:1 gegen den Tabellenvierten FV Dudenhofen wieder einmal ein Lebenszeichen von sich gegeben hat, im Falle des Abstiegs in der Landesliga wieder ein gute Rolle spielen und nicht Gefahr laufen, durchgereicht zu werden. Mit drei Neuen sind sich die Bodenheimer soweit schon einig. Die Namen will der Verein aber erst im Mai nennen, wenn die betreffenden Spieler mit ihren jetzigen Klubs gesprochen haben.

Die beiden Schlüsselspiele, von denen Loos gesprochen hat, sind also zunächst die Partie in Blaubach-Diedelkopf, wo die Bodenheimer nach der 1:2-Hinrundenniederlage sowieso noch etwas gutzumachen haben, und eine Woche später die Begegnung gegen den Aufsteiger SV Rodenbach, derzeit Elfter mit 34 Zählern. "Wir haben es noch immer selbst in der Hand, Dritt- oder sogar noch Viertletzter zu werden", sagt Loos. "Auf das, was in der Oberliga mit Alemannia Waldalgesheim passiert und wie viele Vereine von dort in unsere Verbandsliga kommen, haben wir ja keinen Einfluss. Aber wir können selbst noch einiges tun."

Wieder ein lukratives Ziel vor Augen

Viertletzter zu werden, das ist nach dem ersten Sieg seit über sechs Monaten und vier Punkten aus den beiden vergangenen Partien inzwischen auch wieder ein lukratives Ziel für Fontana Finthen. Beim 4:2-Sieg im Rheinhessenderby gegen Hassia Bingen verspürte die Mannschaft von Trainer Oliver Schütz Aufwind. "Wir können ja Tore schießen", sagt Schütz. Das hatte die Fontana ja auch schon beim 5:7 in Ingelheim unter Beweis gestellt. "Aber diesmal haben wir weniger Fehler in der Abwehr gemacht. Wenn wir in Ludwigshafen so spielen wie gegen die Hassia, dann ist mit nicht bange." Zumal Südwest, in der Vorrunde immerhin Sammler von 23 Zählern, in der Rückrunde ähnlich schwach wie die Finther (sechs Punkte) agiert hat und erst auf gerade einmal acht Punkte gekommen ist (Vorrunde:1:4). Und mit einem Auge schielen die Finther am Sonntag um 15 Uhr natürlich auf Konkurrent VfB Bodenheim, dem sie in Blaubach-Diedelkopf ausnahmsweise einmal einen sieg wünschen. Schütz: "Aber wir müssen natürlich selbst unsere Hausaufgaben machen."

Der dritte im Bunde der hiesigen Klubs ist der Tabellenneunte TSV Schott Mainz, der nach einem guten Spiel und einer ärgerlichen 0:1-Niederlage gegen Primus TSG Pfeddersheim nun am Sonntag beim Tabellennachbar Ludwigshafener SC anzutreten hat (Vorrunde: 5:1 für Schott). Nur ein Sieg kann der Mannschaft von Trainer Berti Balte dazu verhelfen, vielleicht noch Vierter zu werden. Der als Ziel anvisierte dritte Platz (neun Punkte mehr) dürfte inzwischen realistisch nicht mehr in Reichweite liegen.

