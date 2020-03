Archivierter Artikel vom 14.02.2020, 13:07 Uhr

Das Cabrio mag ja ganz nett sein. Doch wenn das Wetter wirklich gut ist, gibt es eigentlich nur einen passenden Mini: den Moke. Nirgends wissen sie das besser als in Miami. Dort ist der Klassiker so ein Kult, dass ihn ein Luxushändler jetzt sogar als Neuwagen zurückbringen will.