Erfurt

Mohring: CDU stützt abgewählte Regierung in Thüringen nicht

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat nach der Landtagswahl eine Koalition seiner Partei mit der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow ausgeschlossen. Er kündigte in Erfurt aber erneut an, dass er einer Einladung von Ramelow zu einem Gespräch folgen werde. Doch er könne sich keine Situation vorstellen, dass die abgewählte rot-rot-grüne Landesregierung durch die Unterstützung der CDU in eine neue Regierungsverantwortung gehoben werde. Äußerungen von Mohring nach der Wahl waren zunächst so verstanden worden, dass er die strikte Abgrenzung seiner Partei zur Linken infrage stellen könnte. Das hatte für Widerstand gesorgt.