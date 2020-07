Bruschied (ots). Der Polizei Kirn wird am heutigen Mittwoch 15.07.2020 ein verdächtiger Sachverhalt aus Bruschied gemeldet. Demnach wurde hier durch den Ortsbürgermeister in der Gemarkung auf einem Feldweg in Richtung Schneppenbach ein möglicherweise ausgelegter Giftköder gefunden. Das Gift war hier möglicherweise in einem Stück Wurst versteckt, um hierbei mögliche Hunde oder andere Tiere zu vergiften. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde erfasst und zudem der Giftköder zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Es wird hierbei darauf hingewiesen, dass sich Tierhalter nach Möglichkeit darauf achten, ihr Tier angeleint zu führen und auf verdächtige Gegenstände zu achten. Hinweise an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560.



