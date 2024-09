Möglicher Wechsel: Stuttgarts Silas nicht im Training

Womöglich gibt der VfB Flügelspieler Silas diesen Sommer doch noch ab – an einen seiner Gegner in der kommenden Champions-League-Saison. Im Training der Schwaben fehlt der Kongolese schon mal.

Anzeige

Stuttgart (dpa). Der Abschied von Offensivspieler Silas vom VfB Stuttgart rückt womöglich näher. Der Kongolese betrat laut eines Clubsprechers am Morgen zwar das Trainingsgelände, an der Vormittagseinheit des Fußball-Bundesligisten nahm er aber nicht teil. Ein Wechsel zu Roter Stern Belgrad steht im Raum, aktuell laufen Gespräche mit dem serbischen Rekordmeister. Laut «Kicker» strebt Roter Stern eine Leihe mit anschließender Kaufoption an.

Das Transferfenster ist in Serbien noch bis zum 13. September geöffnet. Belgrad ist einer der Stuttgarter Gegner in der Champions League. Die Kader für die Königsklasse müssen bis Mitternacht gemeldet werden, die Zeit drängt daher. Der inzwischen 25-jährige Silas war 2019 vom Paris FC zum VfB gewechselt. Zuletzt geriet er dort zunehmend ins Hintertreffen.