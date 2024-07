Möglicher EM-Torschützenkönig Olmo: «Ist mir egal»

Nur der Titel mit Spanien zählt. Dass Leipzigs Olmo bester EM-Torjäger werden kann – sekundär für ihn. Schmunzeln muss Olmo bei der Erinnerung an einen Dreierpack gegen eine Mannschaft von Harry Kane.

Donaueschingen (dpa) – Die mögliche Auszeichnung als EM-Torschützenkönig interessiert Spaniens Dani Olmo nur nebenbei. «Es ist mir egal, ob ich das Tor schieße oder (Torwart) Unai Simón, solange wir das Spiel gewinnen», sagte der bisher dreimal erfolgreiche Profi von RB Leipzig vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Berlin gegen England.

Erinnerung an Olmos Dreierpack bei Kanes Bayern-Debüt

Vor dem Duell liegt er gleichauf nach Toren mit Englands Kapitän Harry Kane und vier weiteren, aber bereits ausgeschiedenen Spielern. Laut Europäischer Fußball-Union UEFA wird die Ehrung für den besten Torschützen geteilt, wenn mehrere Spieler die gleiche Anzahl von Toren haben. Vorlagen oder Einsatzminuten spielen demnach keine Rolle für diese Wertung.

Als ein englischer Medienvertreter bei der PK im EM-Quartier der Spanier in Donaueschingen wissen wollte, wie gern Olmo denn seine drei Treffer mit RB Leipzig gegen den FC Bayern bei Kanes ersten Minuten für den deutschen Rekordmeister im Supercup vor knapp einem Jahr wiederholen würde, musste Olmo schmunzeln. «Sehr», meinte der 26-Jährige, «das wäre natürlich ein Traum, im Finale einen Hattrick zu erzielen und zu gewinnen». Das Hauptziel sei aber, die Trophäe zu holen.

«Denken an nichts anderes

Bemerkenswert ist bei Olmos Treffsicherheit bei dieser EM auch, dass er alle seine Tore in der K.-o.-Runde erzielte. Er war im Achtelfinale gegen Georgien (4:1), im Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 nach Verlängerung) und im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) erfolgreich.

Er wäre natürlich happy, wenn er dem Team wieder mit einem Tor helfen könnte, versicherte er, über allem stehe aber der Titel. «Wir denken einzig und allein an das Finale. An 90 Minuten des Ruhms und nach zwölf Jahren wieder die EM zu gewinnen. Wir denken an nichts anderes», betonte Olmo.