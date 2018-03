Paris

Der international bekannte französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seinen Partner Philippe Venet. „Monsieur de Givenchy ist am Samstag, den 10. März 2018, im Schlaf verstorben“, hieß es demnach in der Erklärung. De Givenchy hatte jahrzehntelang Kreationen für Frauen geschaffen. Unter den Stars, die seine Mode trugen, waren Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Marlene Dietrich und Audrey Hepburn.