Modell wird Marke, der Preis sinkt – Livewire künftig ohne Harley

SP-X/Milwaukee. In den USA hat Motorradhersteller Harley-Davidson das fürs neue Modelljahr marginal überarbeitete Elektromotorrad Livewire vorgestellt und den Modellnamen zur Marke gemacht. Der in Livewire One umgetaufte Einspurstromer zeichnet sich durch eine neue Seitengrafik auf der Tankattrappe mit Livewire- statt Harley-Davidson-Schriftzug aus. Außerdem wird sie nur noch in den Farben Schwarz und Weiß angeboten. Technisch hingegen gibt es keine nennenswerten Änderungen. Dafür allerdings beim Preis, denn den hat Harley von vormals knapp 30.000 auf nun 22.000 US-Dollar reduziert. Kommendes Jahr dürfte Harley-Davidson eine entsprechende Preissenkung auch für den deutschen Markt einführen, dann könnte das Elektro-Motorrad hierzulande 26.000 Euro statt bislang rund 34.000 Euro kosten.

Mario Hommen/SP-X