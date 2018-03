MLB: St. Louis nach Heimsieg vorn – Nowitzki wirft

Louis (dpa). Die St. Louis Cardinals haben zum Auftakt der World Series ihren Heimvorteil genutzt. Sie entschieden das erste Finalspiel der Major League Baseball (MLB) gegen Vizemeister Texas Rangers mit 3:2 für sich.

Die Spiele der World Series 2011 haben begonnen.

Foto: Whitney Curtis. – DPA

Im ausverkauften Busch Stadium gingen die Gastgeber im dritten Inning durch ihre Stars Albert Pujols und Matt Holliday mit 2:0 in Führung. Die leicht favorisierten Rangers konnten im fünften Inning durch einen Homerun von Mike Napoli ausgleichen. Der siegbringende Run für den zehnmaligen Meister aus St. Louis gelang David Freese im sechsten Inning.

Unter den 46 406 Zuschauern war unter anderen auch Michelle Obama. In der zweiten Partie der nach dem Format «Best of Seven» ausgespielten World Series haben die Cardinals am 20. Oktober erneut Heimrecht, Spiel drei findet am 22. Oktober in Dallas statt.

Dort soll dann NBA-Champion Dirk Nowitzki seinen großen Auftritt haben. Nach langen Diskussionen stimmte die MLB dem Vorschlag der Rangers zu, dass Nowitzki vor dem dritten Duell den ersten Wurf, den sogenannten «First Pitch», ausführen darf. Zuvor hatte die Liga dies abgelehnt, was zu heftigen Protesten der Fans geführt hatte. Auch Nowitzki hatte sich via Twitter geäußert. «Danke euch allen für die Unterstützung bezüglich des ersten Wurfes. Es ist ok. Die MLB ist zu altmodisch. Ich werde dennoch da sein und unsere Jungs unterstützen.»

MLP-Sprecher Pat Courtney erklärte bei ESPN, Liga-Boss Bud Selig sei in die Diskussion anfangs nicht eingeschaltet gewesen und habe die Absage dann revidiert. Nowitzki akzeptierte die Einladung.

Bereits am 25. Juni, rund zwei Wochen nachdem er die Dallas Mavericks zum NBA-Titel geführt hatte, hatte Nowitzki beim Heimspiel der Rangers gegen die New York Mets den ersten Wurf ausgeführt. Der Würzburger ist ein großer Fan des texanischen Baseball-Teams. Mit der Einbindung von Prominenten will die MLB die Aufmerksamkeit für ihre Spiele erhöhen.