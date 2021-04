MLB sagt Spiel in Washington am Eröffnungstag ab

Die Partie zwischen den Washington Nationals und den New York Mets sollte eigentlich am 1. Arpil stattfinden, an dem die neue Saison mit Begegnungen für alle Mannschaften beginnt. Washingtons General Manager Mike Rizzo hatte am Vortag gesagt, ein Spieler sei positiv auf das Virus getestet worden, bevor die Nationals ihr Frühjahrs-Trainingslager verließen. Das Spiel beim Meister von 2019 soll auch nicht am 2. April nachgeholt werden, der als möglicher Ausweichtermin zur Verfügung gestanden hätte.

