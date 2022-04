Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler und seine Minnesota Twins haben den dritten Saisonsieg in der Major League Baseball gefeiert. Bei den Boston Red Soxs siegten sie mit 8:4. Dem 29 Jahre alten Kepler gelang dabei ein Hit, den Carlos Correa zum zwischenzeitlichen 7:4 umwandelte.

New York (dpa). Der Sieg wurde jedoch durch die Verletzung von Keplers Teamkollegen Byron Buxton überschattet. Der Outfielder zog sich bei einem Slide auf die zweite Base eine Verletzung am rechten Knie zu. Die genaue Diagnose steht noch aus, aber für das erneute Duell mit den Red Soxs am Samstag wird er sehr wahrscheinlich ausfallen.

