MLB beginnt Saison als erste große US-Liga mit Fans

Heute beginnt die Baseball-Saison in den USA – und in allen Stadien sind Zuschauer. Das hat vor der MLB noch keine andere der großen Profi-Ligen in Nordamerika geschafft in der Pandemie.

Milwaukee (dpa). Der Berliner Max Kepler startet mit den Minnesota Twins mit einem Auswärtsspiel gegen die Milwaukee Brewers in die neue Saison der Major League Baseball – und das zum ersten Mal seit 2019 vor Fans.

Etwas mehr als 10.000 Fans sind am „Opening Day“ der MLB zugelassen für die heutige Partie (20.10 Uhr MESZ) im American Family Field in Milwaukee. Die Baseball-Liga ist die erste der großen Ligen in Nordamerika, die seit der Corona-Pandemie mit Zuschauern an allen Standorten in eine Spielzeit startet. An den meisten Orten gibt es noch Grenzwerte, die Texas Rangers dagegen dürfen ihr Globe Life Field mit 40.300 Zuschauern voll auslasten.

Beim ersten Spiel der Saison sind fast 11.000 Zuschauer dabei, wenn die Toronto Blue Jays in New York auf die Yankees treffen. Im Laufe der Saison sollen es deutlich mehr werden. „Ich hoffe, Mitte des Sommers haben wir Ballparks, die uneingeschränkt sind und vollen Zugang für Fans haben“, sagte MLB-Boss Rob Manfred der US-Nachrichtenagentur AP.

In den USA nimmt die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zu. Mit 60.540 neuen Fällen am Dienstag meldeten die Behörden rund 7000 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche. Allerdings hat das Land auch ein hohes Impftempo. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC waren mit Stand Mittwoch (Ortszeit) 16,4 Prozent aller Einwohner bereits komplett geimpft, 29,4 Prozent haben mindestens eine Dosis bekommen.

