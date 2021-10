Atlanta

World Series

MLB: Atlanta Braves fehlt noch ein Sieg

Die Atlanta Braves stehen kurz vor dem Titelgewinn in der nordamerikanischen Major League Baseball. Die Braves gewannen am Samstagabend (Ortszeit) Spiel vier der World Series mit 3:2 gegen die Houston Astros und führen nun mit 3:1 in der Finalserie.