Mittelrheinbrücke liegt bis auf Weiteres auf Eis

Aus unserem Archiv

VG Loreley/Braubach

Vor allem in den Verbandsgemeinden Loreley und Nastätten wartet man weiter auf die Planung der Mittelrheinbrücke. Zwar hat der Kreistag des Rhein-Lahn-Kreises schon zum Jahresbeginn 2017 mit großer Mehrheit für den Start des Raumordnungsverfahrens gestimmt. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat 80 Prozent Zuschuss zugesagt, wenn das Projekt als Kreisstraße realisiert werden sollte. Und nicht nur das: Auch bei den Planungskosten will das Land bis zur endgültigen Klärung der Trägerschaft in Vorlage gehen.