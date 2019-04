Luxemburg

Mittelfranken hat im EU-Vergleich starken Arbeitsmarkt

Mittelfranken in Bayern gehört zu den Regionen mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in der gesamten Europäischen Union. Auch Tübingen in Baden-Württemberg sowie die bayerischen Bezirke Oberpfalz, Niederbayern und Unterfranken zählen zu den Top Ten mit dem stärksten Arbeitsmarkt, teilte die Statistikbehörde Eurostat mit. Die EU-Statistiker nutzen allerdings andere Methoden als ihre deutschen Kollegen. Alle zehn europäischen Spitzenregionen haben Erwerbslosenquoten von 2,0 Prozent oder weniger. Schlusslicht in der Tabelle ist das französische Überseegebiet Mayotte.