Dülmen

Ein schmerzhaftes Experiment mit seiner Zunge hat ein Grundschüler in Dülmen bei Münster gemacht. Der kleine Junge leckte bei minus zehn Grad an einer Straßenlaterne. «Er wollte anscheinend sehen, wie kalt der Mast ist und klebte innerhalb von Sekunden fest», sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr und bestätigte einen Bericht der «Westfälischen Nachrichten». Der Schüler rief um Hilfe, so gut er das mit der festgefrorenen Zunge konnte. Rettungssanitäter lösten das Kind mit einer warmen Kochsalzlösung vom Mast.