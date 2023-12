Mit Kettensägen-Akku – E-Scooter Husqvarna Skutta

Husqvarna bietet ab sofort einen E-Scooter an, dessen Batterie auch in Gartengeräten der Schweden eingesetzt werden kann.

Husqvarna bietet mit dem Skutta nun auch einen E-Scooter mit smarter Klappfunktion Foto: Husqvarna

SP-X/Köln. Skutta heißt ein neues E-Scooter-Modell der schwedischen Marke Husqvarna, der sich durch einen durchdachten Faltmechanismus sowie einen kompakten Wechselakku vom Mainstream abhebt. Die Batterie ist im vorderen Bereich des flachen Trittbretts untergebracht. Der Clou: Die klappbare Lenker-Einheit lässt sich dank Aussparungen an Akku und Hinterrad vorbei besonders flach aufs Trittbrett legen, was den Transport vereinfacht sowie eine platzsparende Unterbringung erlaubt. Der leicht herausnehmbare 36-Volt-Akku mit einer Kapazität von rund 280 Wh lässt sich zudem in anderen Geräten von Husqvarna, etwa Kettensägen, Rasenmähern oder Laubbläsern, einsetzen.

Der Einspurstromer steht vorne auf einem 10- und hinten auf einem 8-Zoll-Rad Foto: Husqvarna

Vorne steht der 17 Kilogramm schwere Skutta auf einem 10-Zoll-Rad mit Luftreifen, das 8-Zoll-Hinterrad ist schaumgefüllt. Zur Ausstattung gehören zwei Trommelbremsen, Klingel, Lichtanlage und ein Seitenständer. Der Preis beträgt rund 1.550 Euro. Ein Zusatzakku für mehr Reichweite kostet rund 300 Euro.

Der herausnehmbare BLi30-Akku wird auch in Kettensägen und Rasenmäher-Modellen von Husqvarna AB eingesetzt Foto: Husqvarna

Mario Hommen/SP-X