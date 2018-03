Im Wald sollten Hundebesitzer mit ihren Tieren am Morgen und Abend auf den Wegen bleiben. Um junge Vögel und Wildtiere nicht aufzuschrecken, gilt außerdem die Leinenpflicht.

Foto: Bernd Weißbrod – DPA

Auch Jogger, Spaziergänger und Radfahrer sollten sich nicht abseits der Wege aufhalten, rät das Agrarministerium in Brandenburg. Werden Jungtiere entdeckt, sollte man sich zügig und leise entfernen und sie auf keinen Fall anfassen. In der Regel hielten sich die Eltern in der Nähe auf und kehrten bald zu ihren Jungen zurück.