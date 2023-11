Plus Mit guten Gewissen – Reifenentwicklung setzt auf Nachhaltigkeit Reifen werden grüner, bleiben aber schwarz. Die Reifenindustrie arbeitet am umweltfreundlichen Reifen. Von Elfriede Munsch, SP-X

SP-X/Köln. Bis 2050 will die EU klimaneutral werden: In Europa sollen nur noch unvermeidliche Treibhausgase ausgestoßen werden, und diese Emissionen sollen zudem ausgeglichen werden. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, hat unter anderem die Reifenindustrie das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt.Ein Reifen besteht aus rund 200 verschiedenen Komponenten. Die ...