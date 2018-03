Mit gut deckenden Wandfarben nur einmal streichen

Doppelt hält besser? Nicht so bei qualitativ hochwertigen weißen Wandfarben. Das geht aus einem Test der Stiftung Warentest hervor, die 46 Produkte getestet hat.

Bei einer gut deckenden Wandfarbe ist ein zweiter Anstrich nicht nötig.

Foto: Jens Büttner – DPA

Gut deckende weiße Wandfarben sehen in der Regel nach dem ersten Anstrich am besten aus. Durch einen zweiten Anstrich könnte zu viel Farbe aufgetragen werden, wodurch die Farbe leicht Schlieren bilden kann und die Struktur gröber wird, erklärt die «Stiftung Warentest» in der Zeitschrift «test».

Die Einrichtung hat 20 weiße Wandfarben für Innenräume getestet, von denen neun die Note «gut» erhielten. Fünf wurden mit «befriedigend» bewertet, sechs mit «ausreichend». 26 weitere Farben waren sogenannte Gleichheiten, also dieselben Produkte unter einem anderen Namen. Sie erhielten die gleichen Noten wie die eigentlichen Marken.