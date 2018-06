Cheftrainer Dominik Dapprich bittet die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Siegen am Dienstag, 26. Juni, um 17.30 Uhr zum ersten Training in der Vorbereitung auf die neue Saison. Im Leimbachstadion dabei sein werden die Spieler, deren Verträge bereits verlängert wurden, die beiden Siegerländer Neuzugänge Marcel Becker und Marc Steffen Freund sowie Ryo Suzuki, der die „Japan-Connection“ im Team aufstocken wird. Darüber hinaus wird Dapprich auch die Jugendspieler Andreas Busik, Robin Klaas, Furkan Yilmaz und Berkan Koc beim Trainingsauftakt beäugen, die bis zum Vorbereitungsstart der U 19 durchgehend im Seniorenbereich mittrainieren werden. Neben dem ehemaligen Betzdorfer Jannik Krämer und Jan Germann, die bereits mit einem Fördervertrag ausgestattet sind, wird auch Samuel Birkner, der ebenfalls zuletzt in der A-Jugend gespielt hat, einen Vertrag für die erste Mannschaft erhalten und somit zusammen mit Krämer und Germann ab sofort fest in der Seniorenabteilung integriert.

Das erste Testspiel steht am Samstag, 30. Juni, 15 Uhr, bei der SG Wattenscheid 09 auf dem Programm. Neben weiteren Vorbereitungsspielen gegen den SC Waldgirmes (18. Juli, 18.30 Uhr), den ...

