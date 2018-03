Mit Eltern früh über deren Pflege sprechen

Keiner redet gerne darüber: Die Pflege der eigenen Eltern im Alter ist oft ein Tabu. Dennoch sollte man das Gespräch nicht zu lange aufschieben, um rechtzeitig planen zu können.

In vielen Familien wird nicht früh genug besprochen, wie die Eltern im Alter gepflegt werden wollen.

Foto: Waltraud Grubitzsch – DPA

In vielen Familien wird nicht früh genug besprochen, wie die Eltern im Alter gepflegt werden wollen. Mutter oder Vater hätten oft die Hoffnung, es regle sich schon, wenn es soweit ist, sagt Prof. Angelika Zegelin, Pflegewissenschaftlerin an der Uni Witten/Herdecke. Kinder scheuten sich vor einer Antwort wie «Ich kann dich nicht pflegen». Passend, um die Wünsche der Eltern zu erfahren, sei der Zeitraum um den 60. Geburtstag von Mutter oder Vater, sagt Prof. Angelika Zegelin, Pflegewissenschaftlerin an der Uni Witten/Herdecke.

Wenn sich das Thema nicht gleich klären lässt, sollten Kinder es danach immer wieder ansprechen und sich von ihren Eltern nicht mit einem «Ach, lass mal» abwimmeln lassen. Ein guter Moment könne zum Beispiel ein Familienessen sein. Manchmal helfe es, wenn eine dritte Person das Gespräch moderiert. Zuerst sollten die Eltern ihre Vorstellungen äußern, dann dürften die Angehörigen Anmerkungen machen.

Sie können beispielsweise diskutieren, ob es möglich ist, dass die Eltern in ihrer Wohnung bleiben oder ob sich ein Umzug in die Nähe der Kinder anbietet. Ungeeignet für diese Debatte seien Familienfeste oder besondere Anlässe. Dort komme zwar die Familie zusammen, ein grundsätzliches Gespräch über dieses Thema sprenge aber schnell den Rahmen.