Mit einer Spur mehr Natur – My Boo bringt Bambus-Lastenrad

Um Lastenräder hat die Bambusrad-Marke My Boo bislang einen Bogen gemacht hat. Doch das soll sich nun ändern.

SP-X/Kiel. Die Marke My Boo – bekannt für Fahrräder mit Bambusrahmen – will ihr Angebot um ein e-Cargobike erweitern. Die Norddeutschen haben das jetzt vorgestellte Modell allerdings als Konzept deklariert, erst im Herbst 2022 soll die Serienversion in Deutschland verfügbar sein.

Es handelt sich um ein Bike im Longjohn-Format, bei dem sich die 80 Zentimeter lange Ladebox vor Sattel und Lenker jedoch hinter dem weit entfernten und kleinformatigen Vorderrad befindet. My Boo verspricht ein innovatives und langlebiges Riemenlenksystem. Passend zu den aus natürlichem Bambus bestehenden Rohrelementen des Rahmens ist auch die Box aus dem Naturprodukt Holz. Sie kann flexibel für den Transport auch größerer Gegenstände oder mit entsprechendem Zubehör für die Mitnahme von Kindern genutzt werden. Ausgelegt ist die Konstruktion auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 190 Kilogramm.

Damit der Fahrer sich bei diesem Gewicht nicht abkämpfen muss, gibt es den 85 Newtonmeter starken EP8-Mittelmotor von Shimano. Das auf den Fotos abgebildete Modell zeichnet sich durch eine Kettenschaltung, hydraulische Scheibenbremsen und eine gefederte Vorderradgabel aus. Einen möglichen Preis für sein Cargobike nennt My Boo nicht, doch bereits für ein klassisches Trekking-Rad mit EP8-Antrieb rufen die Kieler über 5.000 Euro auf. Vermutlich wird ein Lastenrad noch deutlich teurer werden.

Mario Hommen/SP-X