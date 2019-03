Zwar hat sich der Aufschwung etwas verlangsamt. Doch nach wie vor ist China das gelobte Land der Automobilhersteller. Das merkt auch ein Zulieferer wie ZF, der vom Boom künftig noch stärker profitieren und den Chinesen beim ihrem eigenen Wachstum helfen will. Dafür teilen die Schwaben sogar ihr Tafelsilber.

SP-X/Shanghai/China. Noch herrscht gähnende Leere in der großen Halle in Jiading und die meisten Mitarbeiter sind entweder im Feierabend oder in der Schulung. Doch bald soll es hier zugehen, wie ...