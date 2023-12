Plus Mit Absicht an die Wand – Mercedes-Sicherheitsforschung Im größten und modernsten Sicherheitszentrum Europas crasht Mercedes jährlich rund 900 Autos. Seit Neuestem sind auch weibliche Dummies an Bord. Von Hanno Boblenz, SP-X

SP-X/Sindelfingen. Gleißendes, 100.000 Lux starkes Scheinwerferlicht ist das letzte, was die Insassen des Mercedes GLC sehen, bevor das rote SUV mit 56 km/h in den hell beleuchteten Betonblock rast. Ein berstender Knall, Glas splittert, Karosserieteile fliegen durch die Luft. Ohne Eile nähern sich ein paar Männer in schwarzen Overalls dem ...