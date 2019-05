Lyon

Ministerin: Verdächtiger von Lyon weiter flüchtig

Nach einer Explosion in Lyon mit mehreren Verletzten wird nach einem Tatverdächtigen gefahndet. Die französische Justizministerin Nicole Belloubet sagte dem Nachrichtensender BFMTV, es sei zu früh zu sagen, ob es sich um einem Terroranschlag handele. Anti-Terror-Spezialisten haben allerdings die Ermittlungen übernommen. Die Regierung sei „äußerst schockiert“ über die Tat in Lyon, sagte Belloubet. Die Explosion hatte sich am frühen Abend im Zentrum der Stadt ereignet. Mindestens acht Menschen wurden verletzt.