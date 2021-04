SP-X/Grafschaft-Ringen. Mit dem Brillo Safe bietet Motorradzubehör-Spezialist Wunderlich ab sofort ein stabiles Brillenentui für die Montage am Motorradlenker an. In dem kleinen Behälter sind Sonnenbrillen und optische Brillen griffbereit, zudem bleiben sie vor Kratzern, Schäden am Gestell und Feuchtigkeit geschützt. Das rund 40 Euro teure Etui lässt sich an eine Multiclamp-Halterung für Lenker oder Spiegelarm mit einem einfachen Dreh befestigen. Die rund 50 Euro teure Universalklemme kann alternativ als Halterung für Smartphones oder Actioncams genutzt werden. Wunderlich bietet seine Zubehörlösungen vornehmlich für BMW-Motorräder an, Multiclamp und Brillo Safe eignen sich dennoch für die Montage an vielen Motorradmodellen anderer Hersteller.

Mario Hommen/SP-X