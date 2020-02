Zollstation errichtet

Miniaturenpark in Brüssel reagiert auf den Brexit

Im Miniaturpark Mini-Europa in Brüssel startet am 14. März die Saison. Im vergangenem Jahr waren noch die Sehenswürdigkeiten aus den bislang 28 EU-Staaten zu sehen. Doch was passiert nun mit Großbritannien?

