Mindestens acht Telefonhäuschen verschwinden

Zehn öffentliche Telefonhäuschen will die Telekom im Stadtgebiet abbauen, die unwirtschaftlich sind und einen Umsatz von weniger als 50 Euro im Monat haben. Im Ausschuss sprach sich Michael Henke (Grüne) dagegen aus, dass „alle auf einen Schlag“ wegkommen. OB Heike Kaster-Meurer will deshalb noch einmal mit der Telekom reden, ob die beiden Telefonstellen mit dem höchsten Umsatz, am Holzmarkt und Völkerring, erhalten bleiben können.

Die anderen acht Standorte können zurückgebaut und durch kostengünstigere Basistelefone ersetzt werden: Richard-Wagner-/Gluckstraße, Hochstraße an der Jahnhalle, Alzeyer Straße 101, Weyroth 21, Richard-Wagner-Straße/Humperdinckstraße, Mannheimer Straße 252 und 208 sowie Viktoriastraße. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.