Aus unserem Archiv

Kabul

Bei einem verheerenden Bombenanschlag in Afghanistan sind mindestens 35 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Der Attentäter brachte seinen mit Sprengstoff beladenen Wagen an einem Krankenhaus zur Explosion, hieß es von offizieller Seite. Das Krankenhaus im Distrikt Asra in der Provinz Lohar sei komplett zerstört worden. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet.