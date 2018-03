Aus unserem Archiv

Islamabad

Bei einem neuerlichen US-Drohnenangriff auf Talibanstellungen sind in Pakistan mindestens 15 Menschen getötet worden. Nach Geheimdienstangaben wurden bei dem Angriff in Süd- Waziristan an der Grenze zu Afghanistan zwei Raketen abgefeuert. Aus den Schuttbergen seien 15 Leichen geborgen worden,sagte ein Geheimdienstoffizier. Unter den Getöteten sollen auch Kämpfer des Terrornetzwerks El Kaida sein. Das US-Militär hat seine Luftangriffe in dem Gebiet in den vergangenen Wochen massiv verstärkt.