Aus unserem Archiv

Kabul

Bei einem Angriff auf eine Einrichtung der afghanischen Streitkräfte in Kabul sind mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter vier der Angreifer. Zwei Angreifer der Terrormiliz Islamischer Staat hätten sich in die Luft gesprengt, zwei weitere seien erschossen und einer verhaftet worden, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Ziel soll einem Stützpunkt in der Nähe der Marschall-Fahim-Militärakademie gewesen sein. So widersprach das Ministerium Meldungen, dass die Militärhochschule angegriffen wurde.