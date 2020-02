Erfurter Landtag

Minderheitsregierung in Thüringen in Sicht

Die Mehrheit fehlt, doch Linke, SPD und Grüne geben sich optimistisch. Am Mittwoch will sich Bodo Ramelow im Erfurter Landtag zur Wiederwahl stellen. Aus dem hohen Norden kommt eine Warnung an die CDU.

