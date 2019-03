Istanbul

Millionen türkische Bürger haben heute ihre Kommunalpolitiker gewählt. Erste Teilergebnisse werden noch am Abend erwartet. Die Kommunalwahl ist ein Stimmungstest für Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine islamisch-konservative Regierung. Spannend wird die Auszählung in Istanbul und in der Hauptstadt Ankara: Dort sieht es nach knappen Rennen zwischen der Regierungspartei AKP und der Mitte-Links-Oppositionspartei CHP aus. Beide Städte werden seit mehr als 20 Jahren von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert.