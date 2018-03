Milan wahrt Titelchance – Lazio zittert

Der gebürtige Berliner Kevin Prince Boateng hat Meister AC Mailand im Rennen um die italienische Fußball-Meisterschaft gehalten. Der Mittelfeldspieler schoss Milan mit seinem Tor in der 86. Spielminute zum 1:0-Sieg gegen den CFC Genua.

Kevin Prince Boateng bejubelt sein Tor zum 1:0-Sieg für Milan gegen Genua.

Lorik Cana von Lazio Rom (l) grätscht gegen Marco Rigoni von Novara Calcio.

Damit hielt der Titelverteidiger (71) vier Spieltage vor Ende der Serie A zumindest Schritt mit Spitzenreiter Juventus Turin (74). Juve gewann am Nachholspieltag beim Tabellenletzten Cesena durch einen Treffer von Marco Borriello in der 80. Minute mit 1:0. Cesena steht damit als erster Absteiger fest.

Die Spieler des AC Florenz bejubeln den 2:1 Sieg über die Römer.

Ohne Miroslav Klose bangt Lazio Rom um Platz drei und damit um seine Teilnahme an der Champions League. Die Römer (55 Punkte) verloren überraschend mit 1:2 beim Tabellenvorletzten Novara Calcio. Der SSC Neapel (54) dagegen siegte mit 2:0 in Lecce und kam damit vier Spieltage vor Ende der Saison bis auf einen Punkt an Lazio heran. Dahinter machen sich auch noch Udinese Calcio und Inter Mailand (beide 52) Hoffnungen auf Platz drei. Vize-Meister Inter schlug Udinese mit 3:1.

Die Mailänder Andrea Poli (l) und Julio Cesar bejubeln ein Tor im Spiel gegen Udinese.

«Derzeit läuft bei uns alles schief», klagte Lazio-Trainer Edy Reya nach der Pleite in Novara. Ohne seinen verletzten Stürmerstar Klose geriet Lazio in der 35. Minute durch ein Eigentor von Mobido Diakite in Rückstand. Eine Minute später glich Andrea Candreva zwar aus. Doch dann gelang Giuseppe Mascara in der 79. Minute der Siegtreffer für den Außenseiter.

Links jubelt Paolo Cannavaro, rechts trauern die Spieler von Lecce – Neapel siegte 3:0.

Am Vortag hatte Cagliari Calcio mit 3:0 gegen Calcio Catania gewonnen und Atalanta Bergamo Chievo Verona mit 1:0 besiegt. Der 33. Spieltag war ursprünglich für Mitte April angesetzt. Nach dem Tod von Livornos Mittelfeldspieler Piermario Morosini im Zweitligaspiel in Pescara hatte der italienische Fußballverband (FIGC) alle Partien des Wochenendes abgesagt.