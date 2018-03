Mike Rockenfeller plant bei der DTM den Angriff aufs Podium

Kein Teaser vorhanden

In seinem gelb-grünen Audi A 5 DTM kämpft Mike Rockenfeller in der zweiten Saisonhälfte um den Anschluss an die Spitzenplätze in der Gesamtwertung.

Foto: Martina Schlimbach

An der Tabellenspitze haben die beiden britischen Mercedes-Piloten Gary Paffett (95 Punkte) und Jamie Green (69) zwar bereits einen kleinen Vorsprung herausgefahren, aber die Verfolger haben noch längst nicht aufgegeben. Für Audi und BMW kann es nur ein Ziel geben: Angriff!

Einer der Piloten, die am Nürburgring zur Spitzengruppe aufschließen wollen, ist Mike Rockenfeller. Der gebürtige Neuwieder genießt gleich in zweifacher Hinsicht einen Heimvorteil. Zum einen ist der gelernte Kfz-Mechaniker nur eine knappe halbe Stunde entfernt aufgewachsen, und zum anderen wird sein Audi A 5 DTM von dem unmittelbar am Ring beheimateten Team Phoenix Racing vorbereitet. "Der Nürburgring ist für mich d i e Rennstrecke überhaupt", sagt Rockenfeller, der viele positive Erinnerungen mit dem Traditionskurs in der Eifel verbindet.

Schon die ersten Karriereschritte des heute 28-Jährigen sind mit dem Nürburgring verbunden, als der damalige Kart-Pilot im Jahr 2000 zum ersten Mal ins Cockpit eines Formel-König Monopostos klettern durfte. "Ich machte den ersten Schritt aus dem Go-Kart in ein Formel-Auto – und dann noch auf dem berühmten Nürburgring", grinst er rückblickend. "Den kannte ich sonst nur aus den Formel 1-Übertragungen im Fernsehen. Das war ganz schön viel auf einmal und ist bis heute unvergessen."

Bis zu seinem DTM-Einstieg dauerte es sieben Jahre, in denen Rockenfeller nicht nur in der Formel König, sondern vor allem im GT- und Sportwagenbereich von sich reden machte. Nach dem Meistertitel im Porsche Carrera Cup (2004) und dem Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zwei Jahre später wechselte er zum Saisonbeginn 2007 ins Cockpit eines Audi A 4 DTM. Und immer wieder war es der Ring, der für positive Erinnerungen sorgt: Hier konnte Rockenfeller im Carrera-Cup sowie im Supercup Siege einfahren, und im vergangenen Jahr holte er hier für Audi auch einen Podestplatz.

Seine ersten guten Erinnerungen reichen sogar noch vor den Beginn der eigenen Karriere zurück: "Ich war als Fan bereits bei der alten DTM vor Ort, als Alfa noch mit dabei war", erinnert sich der Niederbieberer. "Wer hätte da gedacht, dass ich einmal selbst in so einem Auto sitze?" Inzwischen gehört Mike Rockenfeller zu den Topfahrern im Championat. Speziell am Nürburgring sind immer besonders viele Fans und Freunde auf den Tribünen, um "ihrem Rocky" die Daumen zu drücken. Genau der richtige Ort also, um in die Offensive zu gehen.

Als Tabellensechster ist er mit 39 Punkten derzeit der zweitbeste Audi-Pilot in der DTM, und bei bis zu 25 zu vergebenden Zählern pro Rennen ist die Meisterschaft noch völlig offen. Dem dritten Platz in Brands Hatch, seiner bislang besten Saisonplatzierung, will Rockenfeller nun weitere Podiumsplätze folgen lassen und im Kampf um den begehrten Titel ein Wort mitreden.

Von unserem Mitarbeiter Farid Wagner