Mikaela Shiffrin und ihr schrecklicher Traum

„Ich hatte letzte Nacht einen Traum“, begann die 26-Jährige ihre Geschichte. „Der Traum hat sich immer wiederholt. Ich bin aufgewacht, eingeschlafen und habe dasselbe nochmal geträumt“, berichtete die US-Amerikanerin, die in China zuvor im Slalom und Riesenslalom nach einem Fahrfehler ausgeschieden war. „Ich habe geträumt, dass ich das fünfte Tor verpasse – Überraschung“, sagte Shiffrin selbstironisch und sprach von einem „schrecklichen“ Gefühl. Am Ende lief es im Super-G nicht ganz so schlecht und sie belegte Rang neun.

