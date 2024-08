Leichtathletin Malaika Mihambo muss auf einen Start beim Istaf in Berlin verzichten. Die 30-Jährige hat weiter mit den Folgen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen.

Olympia, Paris 2024, Leichtathletik, Stade de France, Weitsprung, Frauen, Finale, Malaika Mihambo aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Mihambo sagt Istaf-Start ab und beendet Saison vorzeitig»)

Foto: Michael Kappeler/DPA

Berlin (dpa). Weitsprung-Star Malaika Mihambo hat ihren Start für das Istaf in Berlin am Sonntag abgesagt. Die Olympia-Zweite von Paris beendet ihre Saison wegen der Folgen ihrer Corona-Infektion vorzeitig, wie die Veranstalter des Leichtathletik-Meetings bekanntgaben.

«Die Nachwirkungen meiner Corona-Infektion im Juni sind leider immer noch spürbar. In Absprache mit meinen Ärzten habe ich mich entschlossen, die Saison vorzeitig zu beenden. Mein Körper braucht Erholung, um bald wieder voller Energie und Kraft ins Training einsteigen zu können», wird Mihambo zitiert. Die Corona-Infektion hatte die 30-Jährige in der Vorbereitung auf Olympia in Paris ausgebremst.

Trotz ihres Startverzichts wird Mihambo aber dennoch im Olympiastadion sein. «Ich weiß, dass viele Fans sich schon darauf gefreut haben, mich beim Istaf in Berlin anzufeuern und gemeinsam mit mir meine Silbermedaille zu feiern. Daher werde ich am Sonntag im Stadion sein und Autogramme geben», erklärte die Olympiasiegerin von Tokio vor drei Jahren.