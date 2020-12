Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 17:22 Uhr

Spa-Francorchamps

Formel 2

Mick Schumacher startet in Spa von Position sieben

Mick Schumacher hat in der Qualifikation für das Formel-2-Rennen an diesem Samstag in Belgien den siebten Platz belegt.