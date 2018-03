Michelle Obama spornt US-Team in London an

Michelle Obama hat das US-Team kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in London persönlich angespornt.

Michelle Obama (M) unterstützt in London das US-Team.

Foto: John G. Mabanglo – DPA

«Als jemand, der zumindest von sich selber glaubt, sich fit zu halten, weiß ich, wie hart ihr arbeitet», sagte die First Lady am Trainingsgelände der US-Athleten in London. «Denkt an all das, was ihr für Tausende Kinder zu Hause tut.»

In den vergangenen Monaten hätten 1,7 Millionen Kinder in den USA an besonderen Sportprogrammen teilgenommen – Vorbild seien die Olympioniken. «Unser Ziel ist es, dass unsere Kinder und die in der ganzen Welt gesund sind. Und das fängt damit an, sie dazu zu bringen, sich zu bewegen», sagte Obama. «Ihr habt schon gewonnen.»

Die First Lady war als Vertreterin ihres Landes zur Eröffnungszeremonie eingeladen. Sie bleibt mit ihrer Delegation drei Tage in London. Über den Freitag war sie im Rahmen ihrer Initiative «Let's Move», die Kinder und Jugendliche zum Sport bewegen soll, bei mehreren Terminen in London unterwegs. Am Abend stand ein Besuch bei einem Empfang im Buckingham Palast an.

Mit dem Besuch der Olympischen Spiele gehe für sie ein Traum in Erfüllung, sagte Obama. Sie sei «jenseits von stolz», dass sie die US-Delegation anführen dürfe. Einige ihrer schönsten Erinnerungen als Kind und auch als Erwachsene stammten von Momenten, in denen sie die Spiele im Fernsehen gesehen und das US-Team angefeuert habe.

Obama ist für ihre Sportbegeisterung bekannt. In einer US-Talkshow hatte sie 25 Liegestütze gemacht und die ebenfalls durchaus sportliche Moderatorin Ellen DeGeneres locker übertrumpft.