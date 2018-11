Los Angeles

Oscar-Preisträger Michael Douglas hat auf dem „Walk of Fame“ im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Er feierte damit seine 50-jährige Karriere im Showbusiness. „Warum hat dieser Moment so lange auf sich warten lassen“, sagte Douglas mit einem Augenzwinkern vor Hunderten Fans, Familienmitgliedern und Freunden. Zu der Feier brachte Douglas seine Familie mit, darunter seinen berühmten Vater Kirk Douglas. Der 101 Jahre alte Schauspieler, der ebenfalls einen Stern auf dem „Walk of Fame“ hat, saß lächelnd im Rollstuhl.