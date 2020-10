Miami Dolphins befördern Tagovailoa zum Stamm-Quarterback

Der 22-Jährige war von dem NFL-Team im Draft an fünfter Stelle ausgewählt worden und gilt als großes Talent, hatte wegen einer Hüftverletzung aber monatelang nicht gespielt. Am vergangenen Wochenende war er gegen die New York Jets gegen Ende der Partie erstmals in der NFL zum Einsatz gekommen und hatte zwei erfolgreiche Würfe zu Mitspielern. Bislang war der 37 Jahre alte Ryan Fitzpatrick der Stamm-Quarterback der Dolphins.

Die Dolphins haben am kommenden Wochenende eine Pause und spielen in zwei Wochen gegen die Los Angeles Rams.

