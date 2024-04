Plus „Zwei Männer

MGV Cäcilia Gackenbach wird 125 Jahre alt: Kabarettduo Ass-Dur gratuliert zum Geburtstag

Von Hans-Peter Metternich

i Florian und Dominik Wagner beweisen, dass sie den Ruf, das deutschlandweit preisgekrönteste Musik-Kabarett-Duo zu sein, zu Recht genießen. Foto: Hans-Peter Metternich

zwei Brüder – zwei Pianisten, der eine kann was, der andere auch.“ So lässt sich die Performance der Tausendsassas der spitzen Zunge, der flinken Finger auf der Klaviertastatur und am Geigenbogen und des feinsinnigen Humors voller Wortwitz, der manchmal erst beim zweiten Hinhören ins Schwarze trifft, umschreiben. Mit der Verpflichtung der Brüder Dominik und Florian Wagner hat sich der MGV Cäcilia Gackenbach ein Geburtstagsgeschenk selbst gemacht.