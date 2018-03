Mexiko ist erstmals Olympiasieger im Fußball! Im Finale wurde kein geringerer Gegner als Brasilien mit 2:1 (1:0) besiegt, das damit zum dritten Mal nach 1984 und 1988 nur den zweiten Platz belegt.

Foto: Marius Becker – DPA

Oribe Peralta erzielte beide Treffer für die Mexikaner, bereits nach 27 Sekunden hatte der Angreifer sein Team in Führung gebracht. In der 74. Minute erhöhte der 28-Jährige auf 2:0. Hulk gelang erst in der Nachspielzeit der Anschlusstreffer für die Brasilianer.