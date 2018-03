Aus unserem Archiv

Madrid

Abwehrspieler Christoph Metzelder rechnet sich keine großen Chancen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM aus. Die Tür sei sicherlich nicht ganz zu, aber die Wahrscheinlichkeit sei natürlich sehr gering, sagte der Profi von Real Madrid auf «sky.de». Bundestrainer Joachim Löw hatte den 29 Jahre alten Metzelder zuletzt nicht mehr in seinen Kader berufen, auch beim jüngsten Leistungstest in Stuttgart fehlte der 47-malige Nationalspieler.